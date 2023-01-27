Виталий Гогунский сообщил, что состояние Бориса Корчевникова ухудшается

Актер Виталий Гогунский был гостем программы «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым и рассказал об ухудшении состояния известного телеведущего.
Гогунский вспомнил, что Корчевникову приходилось читать по губам, потому что он практически ничего не слышит. Также вести программу журналисту помогают различные гаджеты.
«Ему помогают определенные гаджеты, читают то, что я говорю. Устройства считывают мою речь и ему в письменном виде сразу представляют», — рассказал Гогунский изданию BLITZ+.
При этом создатели проекта не планируют закрывать программу «Судьба человека». Корчевников профессионально считывает речь и продолжает поддерживать накал в известной передаче, сообщает utro.ru.