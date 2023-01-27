Аналитик Багманов: золото снижается в цене на фоне текущей ситуации в экономике США

Вчера же выходили данные по базовым заказам товара длительного пользования. В декабре они показали рост по сравнению с ноябрём на 5,6%, хотя ожидалось всего 2,5%. И также количество новых заявок на получение пособия по безработице за предыдущую неделю в США составило 186 тысяч, хотя ожидалось 205 тысяч, привел эксперт факторы, влияющие на стоимость золота.