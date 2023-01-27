Аналитик Багманов: золото снижается в цене на фоне текущей ситуации в экономике США

Цена золота на рынках претерпела некоторые изменения. Что управляет динамикой в пятницу, 27 января, рассказал корреспонденту ФАН эксперт аналитического отдела ФБА «Экономика сегодня» Александр Багманов.
«По итогам вчерашнего дня золото закрылось снижением примерно на 0,9%, опустившись с отметки 1946 в район отметки 1928. Сегодня в течение дня оно торгуется тоже на этих же позициях. Снижению способствовали данные по ВВП США, которые говорят, что, возможно, все-таки экономика США сможет совершить такую “мягкую посадку”, и не так все плохо. Золото, по сути, росло, во-первых, на ожиданиях, что ФРС замедлит повышение ставки, и пока эти ожидания сохраняются. В США возникнут рецессионные процессы из-за повышения ставки, и золото пользовалось здесь спросом как защитный актив. Но, как показали данные по ВВП, ситуация более или менее хорошая, и это поддержало вчера доллар по индексу DXY: он восстановился практически к уровню 102 пункта, а доходности подросли выше отметки 3,5% — на уровне 3,53», — обрисовал ситуацию на рынке золота аналитик.
Вчера же выходили данные по базовым заказам товара длительного пользования. В декабре они показали рост по сравнению с ноябрём на 5,6%, хотя ожидалось всего 2,5%. И также количество новых заявок на получение пособия по безработице за предыдущую неделю в США составило 186 тысяч, хотя ожидалось 205 тысяч, привел эксперт факторы, влияющие на стоимость золота.
«То есть в целом ситуация неплохо выглядит. Поэтому золото несколько сейчас скорректировалось. Однако все равно участники рынка ждут заседания ФРС на следующей неделе, после чего уже станет понятно, куда будет двигаться золото. Оно, в принципе, в случае замедления может попробовать продолжить свой рост к отметке уже ровно 2000 долларов. В случае, если какие-нибудь сюрпризы преподнесет, то не исключается коррекция в район отметки примерно 1880. Собственно, пока в этом диапазоне золото и торгуется», — заключил эксперт по рынкам.
Ранее Александр Багманов перечислил факторы, влияющих на рыночную стоимость нефти.