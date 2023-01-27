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В Таиланде мототаксисты не смогли поделить клиентов и устроили драку

Происшествия
В Таиланде мототаксисты не смогли поделить клиентов и устроили драку

Массовая драка таксистов на мотобайках развернулась в тайском городе Паттайя. Водители не смогли поделить клиентов, пишет газета Pattaya News.

Инцидент произошел у курортного отеля Arcadia Beach Resort, где останавливается множество путешественников из разных стран. По информации издания, к ожидающему заказы мототаксисту подъехали коллеги, после чего разгорелся спор за право забирать туристов.

Конфликт обернулся потасовкой с применением монтировки, бейсбольной биты и других подручных средств. Пострадали три человека.

В Москве мужчина напал на инспектора паркинга, передает РИАМО. Злоумышленника объявили в розыск.
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