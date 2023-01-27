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В Шушарах таксист-мигрант потрогал пассажирку и начал мастурбировать

Происшествия
В Шушарах таксист-мигрант потрогал пассажирку и начал мастурбировать

Пассажирка такси в Петербурге обвинила таксиста в сексуальном домогательстве. По словам девушки, все произошло ночью в Шушарах в иномарке Hyundai Solaris.

Она утверждает, что извращенцем был мигрант из постсоветской республики. Сначала он начал трогать пассажирку за интимные места. Затем мужчина пересел поближе к ней на заднее сиденье и начал заниматься самоудовлетворением. Пострадавшая констатировала, что в тот момент была в сильном шоке. Предполагаемого извращенца вскоре задержали правоохранители.
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