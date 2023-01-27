В Шушарах таксист-мигрант потрогал пассажирку и начал мастурбировать

Она утверждает, что извращенцем был мигрант из постсоветской республики. Сначала он начал трогать пассажирку за интимные места. Затем мужчина пересел поближе к ней на заднее сиденье и начал заниматься самоудовлетворением. Пострадавшая констатировала, что в тот момент была в сильном шоке. Предполагаемого извращенца вскоре задержали правоохранители.