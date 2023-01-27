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Замгоссекретаря США Нуланд: превращение «СП-2» в груду металла осчастливило Байдена

Политика
Замгоссекретаря США Нуланд: превращение «СП-2» в груду металла осчастливило Байдена

Все в администрации американского президента Джо Байдена счастливы от того, что произошло с газопроводом «Северный поток — 2». Такое заявление сделала заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд во время выступления в конгрессе.

По словам дипломата, магистраль стала «грудой металла» на дне моря. Она заявила, что тоже рада в связи с нынешним состоянием российско-немецкого трубопровода, передает «Ямал-Медиа».

Диверсия на обоих «Северных потоках» произошла в сентябре 2022 года. Так, шведские сейсмологи зафиксировали мощные подводные взрывы в зоне ЧП. По мнению директора компании Nord Stream AG Маттиаса Варнига, за этим стоит страна, имеющая членство в НАТО.
Северный поток — 2 сша нуланд
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