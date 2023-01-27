«Укрпочта» выпустила марки в честь дивизии СС «Галичина» в дни памяти жертв Холокоста

«Укрпочта» выпустила очередную юбилейную серию марок в честь 75-летия дивизии СС «Галичина» в дни памяти жертв Холокоста.
Члены дивизии в 1943-1945 годах принимали участие в карательных операциях в Польше, дистрикте Галиция, а также воевали с советской армией под Бродами. Военнослужащие СС «Галичина» до вступления в состав дивизии были причастны к преступлениям против мирных граждан.
«В голове не укладывается», — возмутились пользователи Сети.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила, что дивизия СС «Галичина» была проклята и предана анафеме. Однако на Украине решили увековечить имена членов организации.