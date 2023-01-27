«Укрпочта» выпустила марки в честь дивизии СС «Галичина» в дни памяти жертв Холокоста

Члены дивизии в 1943-1945 годах принимали участие в карательных операциях в Польше, дистрикте Галиция, а также воевали с советской армией под Бродами. Военнослужащие СС «Галичина» до вступления в состав дивизии были причастны к преступлениям против мирных граждан.