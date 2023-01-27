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УЕФА представил новую схему отбора на чемпионат Европы

Спорт
УЕФА представил новую схему отбора на чемпионат Европы

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) представил схему отборочного турнира континентального первенства.

Схема проведения отборочного турнира чемпионата Европы изменится после континентального первенства 2024 года. Соответствующее решение принял исполнительный комитет УЕФА.

Теперь в группах будут играть не более пяти сборных. Каждая из национальных команд проведет по два матча с соперниками. Победители групп будут автоматически квалифицироваться на чемпионат Европы. Сборные, занявшие вторые места, могут пробиться на турнир напрямую или выступить плей-офф.

Место проведения чемпионата Европы 2028 года станет известно в сентябре. Действующим победителем континентального первенства является сборная Италии.
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