УЕФА представил новую схему отбора на чемпионат Европы

Теперь в группах будут играть не более пяти сборных. Каждая из национальных команд проведет по два матча с соперниками. Победители групп будут автоматически квалифицироваться на чемпионат Европы. Сборные, занявшие вторые места, могут пробиться на турнир напрямую или выступить плей-офф.