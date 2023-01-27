В ДНР заявили, что российский танк Т-80БВ превосходит американский Abrams

Отмечается, что последняя модификация танка Abrams на 24 тонны тяжелее Т-80БВ, а мощность двигателя составляет 1500 лошадиных сил против 1100 у российской машины. Однако российский танк превосходит Abrams по удельной мощности — 25 лошадиных сил на тонну против 22 у американской машины, а также по уровню защищенности, за счет использования динамической защиты.