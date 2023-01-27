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В ДНР заявили, что российский танк Т-80БВ превосходит американский Abrams

Армия
В ДНР заявили, что российский танк Т-80БВ превосходит американский Abrams

Российский танк Т-80БВ, принятый на вооружение еще в 1985 году, по своим характеристикам и ходовым качествам намного превосходит последнюю модификацию американского Abrams. Это следует из видеоролика, опубликованного в Telegram-канале военным экспертом из ДНР Даниилом Безсоновым, сообщает РИА Новости.

На представленных кадрах видно, как как Т-80БВ без проблем заезжает на снежную горку. Преодолеть похожее препятствие американскому танку Abrams оказалось не по силам.

Отмечается, что последняя модификация танка Abrams на 24 тонны тяжелее Т-80БВ, а мощность двигателя составляет 1500 лошадиных сил против 1100 у российской машины. Однако российский танк превосходит Abrams по удельной мощности — 25 лошадиных сил на тонну против 22 у американской машины, а также по уровню защищенности, за счет использования динамической защиты.
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