Алексей Анпилогов: «Танковый зоопарк» в ВСУ станет «головной болью» для спецов НАТО

Напомним, как заявил накануне в соцетях экс-президент США Дональд Трамп, после передачи Украине танков Западом может развязаться ядерный конфликт. «Сначала танки, потом – ядерное оружие», — сообщил он. Бывший лидер США призвал «остановить безумную войну сейчас же», отметив, что это сделать достаточно просто.Ранее Трамп уже предупреждал, что конфликт на Украине может вылиться в Третью мировую, и говорил, что боевые действия бы не начались, останься он президентом. Ранее США подтвердили готовность передать Украине танки M1 Abrams, а Германия — танки Leopard 2.