Алексей Анпилогов: «Танковый зоопарк» в ВСУ станет «головной болью» для спецов НАТО

Как заявили западные военные аналитики, поставки странами НАТО различных видов танков Киеву могут обернуться многочисленными проблемами в ремонте и обеспечении их боеприпасами. Как заявил ФАН военный аналитик, глава центра «Основание» Алексей Анпилогов, обслуживание такого «танкового зоопарка» — дело очень дорогое и хлопотное.
Как сообщило накануне издание Washington Post, «мешанина» из разных моделей натовских танков, каждая из которых имеет разные сроки доставки, создаст для Киева беспрецедентные логистические трудности. Поэтому военные эксперты не уверены, окажут ли западные танки грядущей весной решающее влияние на полях сражений. С учетом того, что Германия слишком долго решала, отправлять ли ей танки Киеву, «маловероятно, что Leopard 2 сыграет значительную роль в любом весеннем наступлении», считают американские военные эксперты.
По мнению аналитиков, влияние «ограниченного количества западных танков» будет зависеть от уровня подготовки украинских экипажей. А также от того, насколько хорошо новые формирования будут интегрированы на передовой. Смесь различных танковых систем является большой трудностью и с логистической точки зрения, признали западные аналитики.
По их словам, британские танки Challenger 2 используют боеприпасы, отличные от стандарта НАТО. Да и у Leopard 2, в зависимости от страны-оператора, есть свои «тонкие различия», даже если это одна и та же модель. Например, испанский Leopard A4 может иметь другую систему управления огнем или связи, чем финский, хотя они, по сути, совместимы. «Украинцы будут эксплуатировать несколько различных типов оборудования, и им придется бороться с необходимостью поддерживать их правильными запчастями, поступающими в нужные подразделения», — указали эксперты. При этом, по мнению Washington Post, поставки западных танков помогут купировать «снарядный голод» у ВСУ.
Как заявил ФАН военный аналитик, глава центра «Основание» Алексей Анпилогов, главная трудность в использовании Украиной западных танков — местные инженеры не могут их ни ремонтировать, ни даже толком обслуживать.
«Думаю, что с началом поставок натовских танков возможно локальное усиление украинской армии. В ВСУ планируется передать, по текущим данным, больше сотни танков. Плюс, с учетом обещаний, данных некоторыми странами НАТО, их количество может составить до 150-200 единиц. По большому счету, это полноценная танковая бригада, в которую войдут четыре танковых батальона по 50 единиц в каждом, — указал аналитик. — Другой вопрос, что сформировать бригаду, в которой будет рота британских «Челленджеров», рота американских «Абрамсов», и две роты немецких «Леопардов» — это, конечно, еще тот «зоопарк». Специалистам НАТО придется заниматься всем этим крайне напряженно, и не факт, что успешно. Это станет для них большой «головной болью».
По словам Анпилогова, у этой танковой бригады окажется на вооружении как минимум три модификации различных западных танков, плюс средства механизации, ремонтные машины и т. д.
«При этом танковая бригада не может действовать сама по себе — она работает совместно с мотопехотой, и еще вопрос, какие БМП и БТР будут их сопровождать. Потому что танки — это, конечно, такой «ударный кулак», но и в российской, и в западной военных доктринах сделана ставка на combined arms — «комбинированные вооружения», включающие в себя пехоту, артиллерию, разведку, БПЛА и многое другое. Это комплексное решение, которое позволяет вести полноценную общевойсковую операцию», — указал Анпилогов.
На первом этапе спецоперации РФ, украинские войска работали в основном с советским вооружением и лишь частично — натовским, но теперь они будут все больше переориентироваться на западное вооружение, указал эксперт.
«За прошедшие 11 месяцев ВСУ показали полную неспособность оперативно ремонтировать военную технику и вводить ее обратно в строй. И тем самым обеспечивать наибольшую живучесть танкам. Подавляющая часть танков ВСУ, которые были подбиты в боях, так в итоге и не вернулись в строй. Причем многие из них доставили на ремонтные предприятия, но украинцам их отремонтировать не удалось, — констатировал Анпилогов. — Более того, когда осенью, во время ухода армии РФ с территорий Харьковской области, там были оставлены практически исправные танки Т-90, украинцы все равно не смогли ввести их в строй. По моим данным, такие случаи были зафиксированы в Изюме — лишь немного поврежденные Т-90 так и не смогли стать для ВСУ полноценным трофеем. Просто в силу того, что инженерная культура у украинцев оказалась ниже уровня тех рубежей, на которые сейчас вышла российская промышленность и армия».
По словам Алексея Анпилогова, в случае с натовскими «Абрамсами» и «Леопардами» может возникнуть похожая, если не более тяжелая ситуация.
«Это можно утверждать, опираясь на практику ремонта украинцами американских буксируемых гаубиц М777. По ним есть целый ряд заявлений украинских и западных военных, которые признали, что по причине того, что эта гаубица — высокотехнологичная, в ней используются титановые сплавы, специализированное прицельное оборудование, баллистические вычислители и т. д. В итоге весь их ремонт осуществляется в Польше. То есть, организовать для них ремонтную базу на территории Украины оказалось невозможно. — указал Анпилогов. — А танки вроде «Абрамсов» и «Леопардов» — это в разы более сложное военное оборудование, нежели гаубицы М777. Поэтому их ремонтная база наверняка также будет размещена в Польше или другой стране ЕС».
По словам военного эксперта, дело тут не только в квалификации украинских инженеров.
«Просто ракетные удары ВКС России по энергетической инфраструктуре Украины уже очень серьезно воздействуют на украинскую промышленность. Она просто не может больше работать в непрерывном режиме и, как следствие, выполнять ремонт военной техники», — заключил аналитик.
Напомним, как заявил накануне в соцетях экс-президент США Дональд Трамп, после передачи Украине танков Западом может развязаться ядерный конфликт. «Сначала танки, потом – ядерное оружие», — сообщил он. Бывший лидер США призвал «остановить безумную войну сейчас же», отметив, что это сделать достаточно просто.Ранее Трамп уже предупреждал, что конфликт на Украине может вылиться в Третью мировую, и говорил, что боевые действия бы не начались, останься он президентом. Ранее США подтвердили готовность передать Украине танки M1 Abrams, а Германия — танки Leopard 2.