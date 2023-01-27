Участница четвертого сезона «Голоса» предчувствовала смерть Александра Градского

Участница четвертого сезона «Голоса» Алла Рид вспомнила о последних неделях жизни певца и композитора Александра Градского. Артистка призналась, что предчувствовала смерть именитого наставника.
Рид работала в десятом сезоне «Голоса» как репортер и брала интервью у новых участников. По словам певицы, команда шоу знала, что Градский заболел, хотя его старались уберечь от коронавируса — музыкант в основном находился дома.
Однако иммунитет певца не выдержал даже ограниченного общения с людьми, отметила Рид. По ее мнению, повышенный вес композитора тоже негативно сказался на его здоровье.
«Я чувствовала, что когда он приедет на съемки «Голоса», случится что-то ужасное, у меня реально было такое ощущение», — вспомнила участница проекта в беседе с «МК».
Рид видела, как Градского привозили на съемки на кровати. Певица, с ее слов, ходила и спрашивала всех, что они делают. Артистке казалось, что композитор сейчас умрет.
Участница «Голоса» добавила, что музыкант действительно был очень плох в последние дни, но, видимо, сам желал такого финала. Градский очень любил проект, не представлял себя без творчества и музыки и хотел уйти на сцене как настоящий артист, резюмировала Рид.
Напомним, Александр Градский скончался 28 ноября 2021 года. Причиной смерти артиста назвали ишемический инсульт. Незадолго до ухода из жизни певец перенес коронавирус.