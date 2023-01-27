Без миллиарда рублей в бюджете: почему в Санкт-Петербурге не вводят туристический сбор

Санкт-Петербург всегда был привлекательным местом как для иностранных туристов, так и для жителей России. Архитектура, история, закаты, алые паруса и белые ночи ежегодно притягивают путешественников из самых разных уголков Земли. Несмотря на многомиллионные потоки людей, начиная с 2019 года администрация Смольного не может достичь финансовых показателей. Это может быть связано с тем, что местные власти не вводят курортный сбор для туристов.
В 2019 году Петербург встретил 28,1 млн туристов, в 2020 году это число сократилось до 14,3 млн (ввиду пандемии коронавирусной инфекции), в 2021 вновь увеличилось до 20,27 млн, а в 2022 составило уже 22,6 млн, следует из презентации Комтуризма о туристических итогах 2022 года в Санкт-Петербурге.
В 2018 году глава городского комитета по финансам Алексей Корабельников сообщил, что правительство Петербурга планирует ввести туристический сбор с 1 января 2020 года, передает РБК.
Спустя год губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявлял, что сбор в сутки с одного туриста 100 рублей может пополнить городской бюджет на сумму в один миллиард рублей. Вырученные средства планировалось потратить на реставрацию исторических зданий. Однако каждый раз сроки введения туристического сбора переносятся по непонятным причинам.
В ноябре 2022 года в Госдуме во втором и третьем чтениях одобрили законопроект о продлении эксперимента по взиманию курортного сбора в ряде субъектов России до 31 декабря 2024 года. Тогда в список, помимо прочих, был добавлен и Санкт-Петербург. Однако администрация Смольного оставляла за собой право выбора введения сбора. С тех пор – тишина, несмотря на то, что прошло уже больше двух месяцев. Ни Александр Беглов, ни его команда не предприняли соответствующих действий.
Руководитель «Первого нравственного российского фронта», общественник Тимур Булатов тоже считает, что в Санкт-Петербурге следует ввести туристический сбор. Соответствующим мнением он поделился в беседе с корреспондентом ФАН.
«На самом деле это могло бы быть полезно городу. Я недавно был в Абхазии, поднимался на озеро Рица и там есть сбор. От КПП до озера добираться около 50 минут. Так вот, на КПП пропускают машины только тех, кто предварительно заплатил сбор, а это достаточно большая сумма, не 100 рублей. Это просто озеро, в котором белая форель плавает и все, ничего другого. А у нас большущий город, куча достопримечательностей. Я считаю, что подобный сбор, увеличил бы бюджет города и его исполнение», — заметил Булатов.
Чем обусловлено бездействие петербургских властей остается загадкой. С учетом того, что в городе хватает проблем. В частности, горожане продолжают сообщать о сотнях точек нелегальной торговли, которые в Смольном почему-то игнорируют. Эксперт фонда «Народная дипломатия» Сергей Простаков в беседе с ФАН высказался о бездействии администрации, назвав несанкционированные точки «рэкетом и криминалом».