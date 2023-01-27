Без миллиарда рублей в бюджете: почему в Санкт-Петербурге не вводят туристический сбор

В ноябре 2022 года в Госдуме во втором и третьем чтениях одобрили законопроект о продлении эксперимента по взиманию курортного сбора в ряде субъектов России до 31 декабря 2024 года. Тогда в список, помимо прочих, был добавлен и Санкт-Петербург. Однако администрация Смольного оставляла за собой право выбора введения сбора. С тех пор – тишина, несмотря на то, что прошло уже больше двух месяцев. Ни Александр Беглов, ни его команда не предприняли соответствующих действий.