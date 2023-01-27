Названы десять городов России с самым дешевым отдыхом на 23 февраля

В конце февраля номер в отеле можно снять по цене около 4 тыс. рублей. Больше всего придется заплатить за аренду жилья в селе Эстосадок в районе Сочи. Стоимость размещения за одну ночь для одного человека составит 13,7 тыс. рублей за ночь.