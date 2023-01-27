Названы десять городов России с самым дешевым отдыхом на 23 февраля

Аналитики сервисов МТС Travel и Bronevik.com выяснили, где в пределах страны россияне могут бюджетно отдохнуть в День защитника Отечества.
Наиболее приемлемый по цене отдых доступен в Ростове-на-Дону, Самаре и Томске. Средняя стоимость проживания там составит 2,8 тыс. рублей в сутки, отмечает ТАСС. В список городов с бюджетным размещением также вошли Архангельск, Тюмень, Воронеж, Рязань, Тверь, Петербург и Петрозаводск.
В конце февраля номер в отеле можно снять по цене около 4 тыс. рублей. Больше всего придется заплатить за аренду жилья в селе Эстосадок в районе Сочи. Стоимость размещения за одну ночь для одного человека составит 13,7 тыс. рублей за ночь.
Среди тех россиян, кто планирует провести 23 февраля в другом городе, большинство отдает предпочтение Петербургу. На втором и третьем местах расположись Казань и Ярославль.