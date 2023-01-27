Смоленского чиновника заподозрили в посредничестве в даче взятки

В отношении замначальника департамента промышленности Смоленской области Олега Воробьева возбуждено уголовное дело.
По версии следствия, Воробьев через свою жену Елену Воробьеву, являющуюся его заместителем по цифровизации и международной деятельности, выступил посредником в даче взятки (более 170 тысяч рублей) Деньги предназначались и.о. ректора Смоленской государственной сельскохозяйственной академии (СГСХА) Сергею Тереньеву. За эти деньги тот должен был помочь пристроить абитуриента, сообщает SmolNarod.ru.
В отношении Воробьева возбуждено уголовное дело по подозрению в посредничестве во взяточничестве, в отношении Воробьевой — по подозрению в получении взятки в крупном размере. Решается вопрос об избрании в отношении задержанных меры пресечения в виде заключения под стражу.