Смоленского чиновника заподозрили в посредничестве в даче взятки

По версии следствия, Воробьев через свою жену Елену Воробьеву, являющуюся его заместителем по цифровизации и международной деятельности, выступил посредником в даче взятки (более 170 тысяч рублей) Деньги предназначались и.о. ректора Смоленской государственной сельскохозяйственной академии (СГСХА) Сергею Тереньеву. За эти деньги тот должен был помочь пристроить абитуриента, сообщает SmolNarod.ru.