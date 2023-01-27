События в Донбассе на 15:00 27 января: сражения под Угледаром, в Донецк привезли гумпомощь

Международная редакция ФАН рассказывает о главных событиях в Донбассе в рамках спецоперации ВС России к этому часу.
Минобороны сообщило о событиях в зоне СВО за последние сутки. На Лиманском направлении около Стельмаховки Луганской Народной Республики (ЛНР) и в приграничных районах Харьковской области нанесены авиационные и артиллерийские удары по позициям 24-й и 92-й механизированных бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ). Ликвидированы и ранены до 40 военнослужащих противника, выведены из строя 3 боевые бронированные машины, 3 автомобиля, гаубицы Д-20 и М-777. Также в окрестностях Щурово Донецкой Народной Республики (ДНР) уничтожен склад боеприпасов.
На Донецком направлении ВСУ понесли серьезные потери в живой силе, технике и артиллерии. В частности, российские подразделения ликвидировали до 80 украинских военнослужащих, танк, 3 боевые машины пехоты, 3 пикапа, несколько советских гаубиц и американскую самоходную артиллерийскую установку М109 «Paladin». Кроме того, была поражена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.
В южных регионах идет битва за Угледар. По данным Минобороны, здесь ВС РФ смогли оттеснить противника и занять новые позиции. Кроме того, ударам подверглись формирования ВСУ в Пречистовке и Новоселке ДНР. ВСУ потеряли до 65 солдат, танк, 2 бронемашины, гаубицу Д-20, 3 автомобиля и 2 РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37.
Как сообщает ряд источников, ВС РФ сейчас занимают часть восточных и юго-восточных окраин Угледара. В эфире «Первого канала» советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский рассказал, что украинские войска пытаются контратаковать, однако эти действия удается пресечь российской артиллерии. Сейчас ВСУ перебрасывают сюда подкрепления, в том числе ранее отведенные с других участков фронта. При этом в Донецке отметили, что бои идут довольно напряженные и ожидать быстрого продвижения ВС РФ здесь не стоит.
В то же время продолжают действовать и гуманитарные миссии. В столицу ДНР привезли грузы первой необходимости для мирных жителей и военнослужащих. В составе партии помощи: продукты питания, медикаменты, средства индивидуальной защиты и гигиены, термобелье, буржуйки, вода и прочие необходимые вещи.