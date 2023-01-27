События в Донбассе на 15:00 27 января: сражения под Угледаром, в Донецк привезли гумпомощь

Как сообщает ряд источников, ВС РФ сейчас занимают часть восточных и юго-восточных окраин Угледара. В эфире «Первого канала» советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский рассказал, что украинские войска пытаются контратаковать, однако эти действия удается пресечь российской артиллерии. Сейчас ВСУ перебрасывают сюда подкрепления, в том числе ранее отведенные с других участков фронта. При этом в Донецке отметили, что бои идут довольно напряженные и ожидать быстрого продвижения ВС РФ здесь не стоит.