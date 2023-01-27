В Петербурге 102-летняя пенсионерка придумала кражу 100 тыс. рублей после звонка мошенника

Пожилая жительница Петербурга обратилась в полицию по факту крупной кражи. Правоохранители побывали на месте предполагаемого «преступления» и сразу разобрались в произошедшем.
По словам 102-летней женщины, ранее ей звонили телефонные аферисты. Спустя почти две недели она обнаружила исчезновение 100 тысяч рублей. Деньги лежали в шкатулке под кроватью, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.
Сотрудники полиции приехали домой к заявительнице и пересчитали наличность. Оказалось, что деньги не пропадали.