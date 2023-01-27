Самый молодой гроссмейстер России сыграл шахматную партию в Якутии при 52 градусах мороза

Уникальный шахматный матч прошел в Якутии при 52 градусах мороза. Партию в экстремальных условиях сыграл Володар Мурзин, являющийся самым молодым гроссмейстером России.
В минспорта Московской области обратили внимание, что Мурзин представляет Химки. Житель Подмосковья играл с тренером юношеской сборной России по шахматам Михаилом Кобалием.
Партию пришлось провести при аномальном холоде и густом тумане. В таких условиях даже отказывала техника.
Встреча на морозе завершилась ничьей. Участники шахматного матча обменялись победами, сообщает телеканал «360».
Сыгранная в Якутии партия получилась уникальной. Двое гроссмейстеров сыграли на таком морозе впервые в истории.