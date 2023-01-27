Иван Добровольский: социальная сеть ЯRUS может разместить весь русскоязычный контент YouTube

Почему отток IT-специалистов не так сильно повлиял на развитие индустрии в России и нужно ли государству всеми силами возвращать уехавших из страны айтишников? Можем ли мы быть уверены в информационной безопасности? Где после запрета иностранных соцсетей больше всего «сидят» россияне? Хватит ли серверных мощностей у российских сервисов, если закроют YouTube? На эти и другие важные вопросы в программе «Гость в студии» на радиостанции «Комсомольская правда» ответил руководитель социальной сети ЯRUS Иван Добровольский.
Разговор начался с темы «утечки мозгов» из нашей страны специалистов в сфере информационных технологий. Считается, что эта проблема остро встала после февральских событий. Иван Добровольский не согласен с таким мнением.
«Кадровый голод и дефицит хороших специалистов в IT был всегда, и он еще продлится какое-то время. Отъезд какого-то числа айтишников никак не повлиял в целом на отрасль в России», — объяснил эксперт.
Другое дело, что возвращать уехавших нужно всеми силами. Прежде всего, государству необходимо дать больше ясности людям, которые покинули страну под влиянием большой информационной нагрузки, что они могут спокойно вернуться и работать в России.
Ведущая программы Надана Фридрихсон заметила, что после возвращения российских IT-специалистов из-за границы могут участиться информационные диверсии. Руководитель ЯRUS считает, что этого не произойдет по одной причине.
«В любом нормальном процессе разработки в конечном итоге должны быть специалисты по информационной безопасности, которые анализируют те продукты, которые создают компании на предмет этой безопасности. А те, кто хотел совершить диверсии, уже сделали это», — считает Иван Добровольский.
Отвечая на вопрос о том, переходят ли россияне в отечественные соцсети или по старинке пользуются запрещенными через VPN, руководитель социальной сети ЯRUS отметил, что пользователи стремятся найти те места, где им удобно потреблять информацию и взаимодействовать с другими блогерами.
«Большой переток пользователей случился в новые российские соцсети. Например, у нас был взрывной рост в марте прошлого года – порядка 2000%. Мы едва справились с такой нагрузкой. Впрочем, для отечественных разработчиков, это в любом случае определенный плюс», — считает Иван Добровольский.
Кроме этого, была затронута тема YouTube. Многие лидеры общественного мнения в России неоднократно высказывались о необходимости закрыть эту площадку в нашей стране. Если гугловский видеохостинг все-таки заблокируют, окажутся ли готовы отечественные сервисы взять всю нагрузку на себя? Эксперт считает, что данные с YouTube смогут быстро переместить в российские сервисы.
«Даже одна наша социальная сеть, где есть возможность загружать видеоролики до 3-х часов, выдержит весь крупный русскоязычный сегмент YouTube, а учитывая, что мы не одни в России, то вообще нет никаких проблем», — уверен эксперт.
Иван Добровольский также отметил, что в социальной сети ЯRUS нет никаких ограничений и цензуры, ведь разработчики задумывали площадку так, чтобы пользователи всегда чувствовали себя комфортно. Удалить контент пользователя модераторы могут только по требованию органов государственной власти.
Полную запись диалога Ивана Добровольского с ведущей программы «Гость в студии» Наданой Фридрихсон слушайте в социальной сети ЯRUS.