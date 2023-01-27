Иван Добровольский: социальная сеть ЯRUS может разместить весь русскоязычный контент YouTube

Почему отток IT-специалистов не так сильно повлиял на развитие индустрии в России и нужно ли государству всеми силами возвращать уехавших из страны айтишников? Можем ли мы быть уверены в информационной безопасности? Где после запрета иностранных соцсетей больше всего «сидят» россияне? Хватит ли серверных мощностей у российских сервисов, если закроют YouTube? На эти и другие важные вопросы в программе «Гость в студии» на радиостанции «Комсомольская правда» ответил руководитель социальной сети ЯRUS Иван Добровольский.