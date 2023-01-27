Захарова посоветовала новому послу США Трейси не вмешиваться в дела России

Российские власти не рекомендуют новому послу США в Москве Линн Трейси вмешиваться в дела страны. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По ее словам, у американского дипломатического представителя нет свободы маневра в этой ситуации из-за зашкаливающей русофобии в политической элите Соединенных Штатов, но в Москве это понимают.
«Конечно, мы надеемся, что нынешний посол учтет ошибки одного из своих предшественников, ныне уже патентованного русофоба Макфола», — сказала Захарова.
Ранее сообщалось, что новый американский посол в России Трейси проведет встречу с представителями МИД РФ на следующей неделе. Переговоры дипломатов состоятся в период с понедельника по четверг.