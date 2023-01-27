Плюсовые температуры воздуха вернутся в Петербург после недолгого похолодания

Таким образом, недавно пришедшие в Петербург холода снова сменит оттепель. Такие температурные качели и осадки приносят местным жителям множество проблем. Некачественная уборка снега и льда в городе приводит к транспортным коллапсам и травмированию на гололеде. Администрация губернатора Александра Беглова в это время продолжает игнорировать происходящее на улицах.