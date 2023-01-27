Заболевшего жителя Тульской области доставил в Москву вертолет санитарной авиации

В прошлом году туляк перенес тяжелый инфаркт, после которого у него стала развиваться аневризма левого желудочка сердца, сообщает сетевое издание «ТУЛАСМИ». После консультации с областными кардиологами было принято решение перевести мужчину в федеральный центр для дальнейшего лечения.