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Заболевшего жителя Тульской области доставил в Москву вертолет санитарной авиации

Общество

Жителя Тульской области доставили воздушной каретой скорой помощи в Москву. Неотложная помощь столичных медиков понадобилась 62-летнему мужчине из Киреевска.

Заболевшего жителя Тульской области доставил в Москву вертолет санитарной авиации

В прошлом году туляк перенес тяжелый инфаркт, после которого у него стала развиваться аневризма левого желудочка сердца, сообщает сетевое издание «ТУЛАСМИ». После консультации с областными кардиологами было принято решение перевести мужчину в федеральный центр для дальнейшего лечения.

Для быстрой и бережной транспортировки пожилого пациента в московский Центр трансплантологии и искусственных органов имени академика В. И. Шумакова Минздрава России был выбран вертолет санавиации. Мужчина перенес перелет хорошо.
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