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В России могут появиться списки одобренных и запрещенных онлайн-игр

Общество
В России могут появиться списки одобренных и запрещенных онлайн-игр

Аппарат Правительства России обратился в Генпрокуратуру и министерства с просьбой оценить инициативы по защите детей от «негативного» влияния видеоигр.

Большинство идей выдвинула профильная комиссия Совета законодателей при Федеральном собрании РФ. Среди них есть предложения ввести перечень «одобренных онлайн-игр», создать реестр запрещенного софта и обязать разработчиков ввести вход в такие приложения через отечественные «системы идентификации и аутентификации», передает «Коммерсантъ».

В некоторых онлайн-играх скрыты «способы влияния на сознание и подсознание», объяснили законодатели. Предполагается, что внедрением технологий по защите детей от негативного воздействия займется Центр компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ (ЦКИКТ).
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