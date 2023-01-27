В России могут появиться списки одобренных и запрещенных онлайн-игр

Большинство идей выдвинула профильная комиссия Совета законодателей при Федеральном собрании РФ. Среди них есть предложения ввести перечень «одобренных онлайн-игр», создать реестр запрещенного софта и обязать разработчиков ввести вход в такие приложения через отечественные «системы идентификации и аутентификации», передает «Коммерсантъ».