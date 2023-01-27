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Нефть подрастает в цене и есть от чего: ФАН узнал актуальные тенденции у аналитика Багманова

Экономика
Нефть подрастает в цене и есть от чего: ФАН узнал актуальные тенденции у аналитика Багманова

Рынок нефти и нефтепродуктов постоянно изменяется, чутко реагируя на внешние стимулы. Какие явления и события оказывают влияние на текущие тренды, рассказал ФАН аналитик издания «Экономика сегодня» Александр Багманов.

По итогам торгов в четверг, 26 января, цены на нефть закрылись ростом на 1,2%, поднялись с отметки 86,20 в район отметки примерно 87,30 и сегодня продолжают рост, поднимаясь выше отметки 88.

«Основным позитивом для нефти остается ситуация с открытием границ Китая и снятием основных антиковидных ограничений, что повышает сейчас прогнозы роста спроса на нефть в этом году в Китае. Ну и плюс вчера вышли данные по ВВП США. Предварительный за IV квартал 2022 года они показали рост соответственно на 2,9%, что оказалось выше прогноза — ожидали рост на 2,6%. И это говорит о том, что все-таки дела в экономике США идут более или менее нормально, несмотря на то, что ФРС поднимает ставку. И, соответственно, эта высокая экономическая активность, говорит о том, что потребление нефти продолжится», — рассказал эксперт.

И еще один фактор влияет не цены, уточняет собеседник ФАН. В Штатах сейчас также есть проблемы с нефтеперерабатывающими заводами: часть из них в настоящий момент закрыта на техобслуживание, часть других все еще не может восстановиться после шторма «Эллиот» в прошлом году. С одной стороны, это снижает спрос на нефть, так как нефтеобработка стоит, но, с другой стороны, сейчас может постепенно нарастать дефицит бензина и дистиллятов, поскольку переработки нет.

К тому же участники рынка ждут встречу мониторингового комитета ОПЕК на следующей неделе. Ожидается, что ОПЕК оставит все без изменений в плане добычи. Ну и также на следующей неделе будут важные события для всего рынка — это заседание ФРС. Есть предположение, что она замедлится с повышением ставки до шага в 25 базисных пунктов.

«А еще рынок ждет введение эмбарго на нефтепродукты из России с 5 февраля. В результате может возникнуть очень серьезный дефицит, особенно дистиллятов и бензина, особенно в Европе, поскольку Россия туда в большей степени экспортировала. И это может привести к возможному скачку цен. Но в целом мы ждём, что цена на них должна постепенно повышаться до отметки 90 и, скорее всего, может удержаться в диапазоне $90-100 за баррель в феврале», — поделился своим прогнозом относительно изменений на нефтяном рынке Александр Багманов.

Ранее ФАН уже публиковал прогноз по ценам на нефть экспертов издания «Экономики сегодня».
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