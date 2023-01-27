Нефть подрастает в цене и есть от чего: ФАН узнал актуальные тенденции у аналитика Багманова

И еще один фактор влияет не цены, уточняет собеседник ФАН. В Штатах сейчас также есть проблемы с нефтеперерабатывающими заводами: часть из них в настоящий момент закрыта на техобслуживание, часть других все еще не может восстановиться после шторма «Эллиот» в прошлом году. С одной стороны, это снижает спрос на нефть, так как нефтеобработка стоит, но, с другой стороны, сейчас может постепенно нарастать дефицит бензина и дистиллятов, поскольку переработки нет.