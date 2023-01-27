Экономические санкции Евросоюза против России продлены еще на шесть месяцев

Санкции против России в экономической сфере сохранятся до 31 июля 2023 года. Формальное решение об их продлении еще на шесть месяцев утвердил Совет Евросоюза.
Речь идет об ограничительных мерах, затрагивающих финансовый, энергетический и оборонный сектора. Изначально они были введены в июле 2014 года сроком на один год. В марте 2015-го срок их действия увязали с «полным выполнением минских соглашений» и с тех пор пролонгируют каждый полгода.
После начала российской спецоперации на Украине страны Брюссель значительно расширили санкции в отношении Москвы – сейчас уже насчитывается девять пакетов. При этом президент РФ Владимир Путин не раз подчеркивал, что политика сдерживания и ослабления страны является долгосрочной стратегией Запада и наносят серьезный удар по всей мировой экономике.