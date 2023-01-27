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Сервис KION показал трейлер сериала «Раневская»

Общество
Сервис KION показал трейлер сериала «Раневская»

Трейлер сериала «Раневская» появился в Сети. Ролик, предвосхищающий премьеру биографической драмы об актрисе Фаине Раневской, выпустил сервис KION.

Байопик расскажет, какой путь пришлось пройти легендарной артистке, чтобы построить успешную карьеру. Судя по трейлеру, зрители узнают о периоде, когда с будущей звездой никто не хотел работать.

Главную роль в сериале сыграла Мариэтта Цигаль-Полищук — дочь Любови Полищук. Также в сериале снялись Константин Лавроненко, Александр Домогаров, Полина Кутепова, Ирина Гринева и Семен Стругачев.

Премьера «Раневской» состоится на сервисе KION 8 февраля. Сериал будет состоять из восьми эпизодов.
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