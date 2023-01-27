Злоумышленник насмерть забил молотком 36-летнюю женщину во дворе дома в Казани

В Казани совершено нападение на 36-летнюю женщину. От тяжелых травм она скончалась, сообщил Telegram-канал «112».
Пострадавшая вышла из подъезда дома, и на нее набросился преступник. Его подельник поджидал женщину с другой стороны дома. Злоумышленник сразу начал бить жертву молотком по голове, после чего мужчины скрылись.
Раненую успели довезти до больницы, но из-за тяжести травм спасти ее не удалось.
В Волгограде ранее 15-летний школьник напал на спящую мать. Он нанес ей несколько ударов молотком по голове, а затем добил ножом.