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Злоумышленник насмерть забил молотком 36-летнюю женщину во дворе дома в Казани

Происшествия
Злоумышленник насмерть забил молотком 36-летнюю женщину во дворе дома в Казани

В Казани совершено нападение на 36-летнюю женщину. От тяжелых травм она скончалась, сообщил Telegram-канал «112».

Пострадавшая вышла из подъезда дома, и на нее набросился преступник. Его подельник поджидал женщину с другой стороны дома. Злоумышленник сразу начал бить жертву молотком по голове, после чего мужчины скрылись.

Раненую успели довезти до больницы, но из-за тяжести травм спасти ее не удалось.

В Волгограде ранее 15-летний школьник напал на спящую мать. Он нанес ей несколько ударов молотком по голове, а затем добил ножом.
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