Экс-первая ракетка мира Джокович стал вторым финалистом Australian Open

Серб Новак Джокович в трех сетах обыграл Томми Пола из США в полуфинальном матче Australian Open. Встреча, продолжительность которой составила 2 часа 22 минуты, завершилась со счетом 7:5, 6:1, 6:2. За три сета 35-летний Джокович 12 раз подал навылет и реализовал семь брейк-пойнтов из 11.