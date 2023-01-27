Муниципальный депутат Сосновских о прямой линии Беглова: у меня нет никаких ожиданий

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов на своей странице ВКонтакте анонсировал проведение очередной прямой линии, которая запланирована на 28 января в эфире телеканала Санкт-Петербург. В комментарии ФАН муниципальный депутат Московского района Александр Сосновских заявил, что не ждет от прямого включения градоначальника ничего особенного.
На прошлой онлайн-встрече Александр Беглов пообещал проводить подобные прямые линии ежемесячно, обсуждая волнующие горожан темы. Вопросы для прямой линии петербуржцы направляют в соцсети губернатора.
«У меня нет каких-то особых ожиданий от предстоящей прямой линии. Не думаю, что там будет обсуждаться тема КРТ (комплексное развитие территорий), хотя жители очень активно об этом пишут в комментариях, это можно увидеть», — отметил собеседник ФАН.
Прошлая прямая линия Александра Беглова продлилась около часа, прервавшись на долгий перерыв в виду технических неполадок. Более того, после ее завершения зрители усомнились в правдивости эфира, многие предположили, что выступление градоначальника было записано заранее.
«Не думаю, что будут какие-то отложенные видеоряды, как мы видели, наверное, в прошлый раз. Может в этом году будет, действительно, прямой эфир, посмотрим», — выразил надежду муниципальный депутат.
В свою очередь градозащитник, лидер общественного движения «Центральный район за комфортную среду обитания» Ярослав Костров не верит в успех предстоящей прямой линии Беглова. По его мнению, пока градоначальник не обновит свою команду в пользу более компетентных людей, любая его публичная активность так и будет превращаться в фарс.