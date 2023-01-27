Муниципальный депутат Сосновских о прямой линии Беглова: у меня нет никаких ожиданий

В свою очередь градозащитник, лидер общественного движения «Центральный район за комфортную среду обитания» Ярослав Костров не верит в успех предстоящей прямой линии Беглова. По его мнению, пока градоначальник не обновит свою команду в пользу более компетентных людей, любая его публичная активность так и будет превращаться в фарс.