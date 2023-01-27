Мужчина избил подростка в подъезде жилого дома в Балашихе

Злоумышленник в подъезде многоквартирного дома схватил 14-летнего юношу за куртку, после чего стал наносить ему удары в голову. Подростку удалось вырваться и выбежать на улицу. В настоящее время правоохранители устанавливают личность причастного к нападению.