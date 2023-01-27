Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Мужчина избил подростка в подъезде жилого дома в Балашихе

Происшествия
Мужчина избил подростка в подъезде жилого дома в Балашихе

В Балашихе мужчина напал на подростка. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье о побоях, сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.

Злоумышленник в подъезде многоквартирного дома схватил 14-летнего юношу за куртку, после чего стал наносить ему удары в голову. Подростку удалось вырваться и выбежать на улицу. В настоящее время правоохранители устанавливают личность причастного к нападению.

Ранее в Нижнем Тагиле прокуратура и Следственный комитет начали проверку школы, в туалете которой избили девочку.
балашиха избиение подросток
Военкоры ФАН
Лучшие в аду