Челябинские хирурги удалили из живота женщины огромную опухоль

Врачи Городской больницы №5 в Челябинске провели на редкость сложную операцию, удалив гигантскую миому матки у 46-летней женщины. Опухоль весила 19,8 килограмма.
Женщина по имени Ольга очень долго не обращала внимания на свой большой живот, так как сама была полной, сообщает сетевое издание «Хорошие новости». Потом она решила похудеть и села на диету. После этого Ольга обнаружила, что вес уходит, а живот остается таким же большим. Тогда женщина решила обследоваться у медиков.
С помощью МРТ врачи поставили точный диагноз. Женщина призналась, что уже десять лет не была на осмотре у гинеколога, поэтому врачи не смогли определить, за какое время доброкачественная опухоль достигла таких гигантских размеров.
Операцию в течение шести часов проводили четыре доктора: два акушера-гинеколога, хирург и уролог. Сложность заключалась в том, что миому следовало отделить от всех здоровых тканей, с которыми она спаялась.
После операции Ольга чувствует себя хорошо и рвется на выписку, но врачи пока оставили ее в больнице, чтобы наблюдать за восстановлением после сложной операции. Специалисты напоминают о важности прохождения медицинского осмотра, даже если ничего не беспокоит. Женщине следует посещать гинеколога не реже, чем раз в год, чтобы врач смог обнаружить любые отклонения от нормы на ранних стадиях.