Челябинские хирурги удалили из живота женщины огромную опухоль

После операции Ольга чувствует себя хорошо и рвется на выписку, но врачи пока оставили ее в больнице, чтобы наблюдать за восстановлением после сложной операции. Специалисты напоминают о важности прохождения медицинского осмотра, даже если ничего не беспокоит. Женщине следует посещать гинеколога не реже, чем раз в год, чтобы врач смог обнаружить любые отклонения от нормы на ранних стадиях.