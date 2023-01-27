Депутат Картаполов назвал неуместными принижающие роль ЧВК «Вагнер» в Сирии заявления Соболева

В результате депутат счел заявление Соболева неуместным. По его словам, ЧВК «Вагнер» представляет собой «мощную управляемую структуру», члены которой с успехом выполняют поставленные перед ними задачи. При этом Картаполов подчеркнул, что генерал-лейтенанту не удастся приписать достижения «музыкантов» сторонним бойцам.