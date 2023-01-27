Депутат Картаполов назвал неуместными принижающие роль ЧВК «Вагнер» в Сирии заявления Соболева

У депутата КПРФ Виктора Соболева нет соответствующего военного опыта, чтобы оценивать вклад ЧВК «Вагнер» в нейтрализацию группировки «Исламского государства»✱ (ИГ, запрещена в РФ) на Ближнем Востоке. С таким заявлением выступил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
Ранее генерал-лейтенант поставил под сомнение слова предпринимателя Евгения Пригожина о решающей роли «вагнеровцев» в сирийском противостоянии. Вместо этого Соболев сделал акцент на ведущей позиции в том числе воздушно-космических сил России.
«Смотрите, во-первых, он не принимал личного участия в сирийских событиях никоим образом. Поэтому оценивать кого-то из тех, кто там выполнял задачи, на мой взгляд, ему не очень корректно. Во-вторых, он не знает, какие задачи выполняли те или иные формирования», — привели слова Картаполова авторы Federal City.
В результате депутат счел заявление Соболева неуместным. По его словам, ЧВК «Вагнер» представляет собой «мощную управляемую структуру», члены которой с успехом выполняют поставленные перед ними задачи. При этом Картаполов подчеркнул, что генерал-лейтенанту не удастся приписать достижения «музыкантов» сторонним бойцам.
- ✱ - запрещенная в РФ террористическая организация