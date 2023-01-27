Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Грабитель с прыщами отобрал у петербуржца 700 тыс. рублей во время обмена валюты

Происшествия
Грабитель с прыщами отобрал у петербуржца 700 тыс. рублей во время обмена валюты

В Петербурге совершено крупное ограбление. Пострадавший назвал отличительные приметы злоумышленника.

Мужчина договорился о встрече с продавцом валюты. Они встретились вечером на 2-й Комсомольской улице. Пострадавший взял с собой 700 тысяч рублей. В ходе встречи продавец напал на мужчину. Он применил силу и отобрал его наличные.

Житель Петербурга заявил, что грабителю не более 25 лет. Он высокого роста, почти 190 сантиметров. На лице были хорошо заметны прыщи. Сотрудники полиции возбудили уголовное дело.
петербург грабеж валюта
Военкоры ФАН
Лучшие в аду