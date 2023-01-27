Грабитель с прыщами отобрал у петербуржца 700 тыс. рублей во время обмена валюты

В Петербурге совершено крупное ограбление. Пострадавший назвал отличительные приметы злоумышленника.
Мужчина договорился о встрече с продавцом валюты. Они встретились вечером на 2-й Комсомольской улице. Пострадавший взял с собой 700 тысяч рублей. В ходе встречи продавец напал на мужчину. Он применил силу и отобрал его наличные.
Житель Петербурга заявил, что грабителю не более 25 лет. Он высокого роста, почти 190 сантиметров. На лице были хорошо заметны прыщи. Сотрудники полиции возбудили уголовное дело.