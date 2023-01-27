Глава Буркина-Фасо принял решение о круглосуточной работе аэропорта Бобо-Диуласо

Уагадугу, 27 января. Президент Буркина-Фасо Ибрагим Траоре встретился с делегацией «Агентства по безопасности аэронавигации в Африке и на Мадагаскаре» (ASECNA).
В ходе беседы стороны обсудили развитие транспортного сектора республики и Африки в целом. Глава государства поделился рекомендациями с представителями организации, которые, по их мнению, приведут к эффективной модернизации данной области.
Ибрагим Траоре передал распоряжение сотрудникам агентства о необходимости круглосуточной работы воздушной гавани Бобо-Диуласо. По его словам, это повысит уровень экономической деятельности предприятия и качество оказываемых услуг.
Представители ASECNA отметили, что выполнят указание президента в кратчайшие сроки. Кроме того, они также обсудили планы и возможности по модернизации аэропортов по всей республике.
Ранее глава Буркина-Фасо выступил с речью перед студентами и преподавателями столичного университета. Национальный лидер почтил память героев страны минутой молчания, а после рассказал о важности патриотизма и любви к Родине.
Жители республики положительно оценили первые 100 дней Ибрагима Траоре на посту президента. Буркинийцы поблагодарили его за поддержку граждан во всех сферах и выразили надежду на реорганизацию страны под его управлением.