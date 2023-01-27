В Шахтах открылся учебный класс для тренировки навыков реанимации

Тренировки и обучение медперсонала в Учебном классе важны для всех жителей города, так как позволят улучшить качество неотложной медицинской помощи. Его можно использовать в качестве клинической базы любых образовательных учреждений, для организаций оказывающих медицинскую помощь, где надо владеть навыками оказания базовой сердечно-легочной реанимации, включая полицию, МЧС и пожарные службы.