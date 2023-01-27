В Шахтах открылся учебный класс для тренировки навыков реанимации

Завотделением скорой медицинской помощи ГБСМП им. Ленина Ольга Минаева рассказала об учебном классе в городе Шахты Ростовской области.
По словам Минаевой, идея создания учебного класса для тренинга отряда специализированной медицинской помощи (ОСМП) возникла еще в период пандемии коронавируса. Приобрести жидкокристаллический телевизор для демонстрационного показа профессиональных видеороликов, а также двух манекенов (для тренировки сердечно-легочной реанимации и для интубации трахеи и коникотомии) помог депутат местного округа Юрий Севостьянов, сообщает Shakhty-media.ru.
Тренировки и обучение медперсонала в Учебном классе важны для всех жителей города, так как позволят улучшить качество неотложной медицинской помощи. Его можно использовать в качестве клинической базы любых образовательных учреждений, для организаций оказывающих медицинскую помощь, где надо владеть навыками оказания базовой сердечно-легочной реанимации, включая полицию, МЧС и пожарные службы.