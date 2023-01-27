Роскомнадзор назвал причину блокировки сайтов ЦРУ и ФБР в России

Посещение таких ресурсов на территории России ограничено, так как они распространяют недостоверную информацию. По сообщениям ведомства, заблокирован доступ к сайтам cia.gov и fbi.gov. Председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев ранее заявлял, что в РФ могут заблокировать ресурсы Госдепа США.