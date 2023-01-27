Мария Шукшина вспомнила, как Жириновский желал ей смерти вдали от дома

Актриса и телеведущая Мария Шукшина вспомнила, как политик Владимир Жириновский ходил на телевидение и желал ей смерти вдали от дома за антипрививочную позицию.
Шукшина вспомнила, как Жириновский всячески поливал ее грязью. Актриса не стала отвечать на злые высказывания лидера ЛДПР. По ее словам, после ужасных пожеланий политик сам попал в больницу, а позже скончался.
«Через короткое время он попал в больницу, пролежал там два месяца в коме и умер. Медленно и вдали от дома. Я не злорадствую, я даже помолилась о нем», — цитирует Шукшину издание «Аргументы недели».
Теперь артистка считает, что Жириновского будет судить бог. Она уверена в существовании неких законов бытия, которые не стоит нарушать. Наказание за их неисполнение настигает каждого рано или поздно, сообщает utro.ru.