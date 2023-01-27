Профессор Межевич сомневается, что Анналене Бербок хватит мужества пустить себе пулю в висок

Абсолютное большинство жителей Европы и Германии в том числе, считает политолог, сохраняют здравый смысл и не хотят воевать с Россией, о чем свидетельствует заявление президента Хорватии Зорана Милановича и других европейских политиков. Но, к сожалению, власть в Европе оказалась в руках безумцев, которые тянут европейцев в кровавую авантюру, и никакие хваленые права и свободы европейской демократии не могут их остановить. Европейцы, по словам политолога, находятся в каком-то заколдованном состоянии: они не протестуют против провокационных заявлений своих политиков, в результате чего они переходят от слов к делу. К примеру, они не возмутились словами бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона о том, что нормандский процесс был запущен для того, чтобы подготовить Украину к войне с Россией. Теперь молчат, когда тоже самое говорит бывший британский премьер Борис Джонсон и призывает разрушить сухопутный мост в Крым.