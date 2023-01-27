Профессор Межевич сомневается, что Анналене Бербок хватит мужества пустить себе пулю в висок

Главный научный сотрудник Института Европы РАН, президент Российской ассоциации прибалтийских исследований (РАПИ), профессор СПбГУ Николай Межевич рассказал, к каким последствиям могут привести слова министра иностранных дел Германии о том, что Европа воюет с Россией.
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила о том, что ФРГ вместе со странами Запада воюют с Россией. Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала посла Германии Гезу Андреаса фон Гайра прояснить позицию ФРГ по поводу участия в конфликте на Украине, а президент Хорватии Зоран Миланович напомнил, что Германия уже воевала с Россией, и это закончилось плохо.
По словам Николая Межевича, Анналена Бербок оказалась тем слабым звеном, которое открыто сказало то, что все знали, но никто не говорил.
«Министр иностранных дел Германии впервые с 1941 года заявила о том, что Германия воюет с Россией. Полная формулировка: Европа воюет с Россией. Но когда это говорит министр иностранных дел Германии, а, скажем, не Венгрии или не Мальты, то это говорит о том, что Германия воюет с Россией», — уточнил Николай Межевич.
Делать подобные заявления министру иностранных дел в период напряженных отношений между странами довольно рискованно, считает политолог, потому что это может спровоцировать ответную реакцию другой стороны конфликта. Анналена Бербок, по его словам, по сути, санкционировала преследование граждан РФ в Германии и немцев в России как представителей воюющих сторон.
«Если я гуляю вдоль посольства Германии и вижу его сотрудника, выходящего на территорию РФ, а мы находимся в том состоянии, о котором сказала госпожа Бербок, является ли этот человек с немецким паспортом для меня законной целью? Война есть война, значит, это представитель вражеской дипломатической армии, имею ли я право захватить его в плен», — задает риторический вопрос Николай Межевич.
По мнению политолога, немецкое руководство не осознает меру ответственности, когда делает воинственные заявления в адрес России. Но безответственность не является смягчающим обстоятельством при определении степени вины государственного деятеля, развязавшего войну, напомнил он. И Анналене Бербок рано или поздно придется ответить за свои поступки, также, как и ее предшественникам, виновным в многомиллионных жертвах Второй мировой войны.
«Это не рядовое заявление, и у меня нет уверенности в том, что когда дело дойдет до реальной драки, госпожа Бербок и ее политические единомышленники будут обладать той степенью извращенного мужества, которым обладали руководители фашисткой Германии, многие из которых нашли в себе силы закончить жизнь самоубийством и только часть пошла на процесс. В совокупности это кончится именно так: или первым, или вторым способом», — заявил Николай Межевич.
Абсолютное большинство жителей Европы и Германии в том числе, считает политолог, сохраняют здравый смысл и не хотят воевать с Россией, о чем свидетельствует заявление президента Хорватии Зорана Милановича и других европейских политиков. Но, к сожалению, власть в Европе оказалась в руках безумцев, которые тянут европейцев в кровавую авантюру, и никакие хваленые права и свободы европейской демократии не могут их остановить. Европейцы, по словам политолога, находятся в каком-то заколдованном состоянии: они не протестуют против провокационных заявлений своих политиков, в результате чего они переходят от слов к делу. К примеру, они не возмутились словами бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона о том, что нормандский процесс был запущен для того, чтобы подготовить Украину к войне с Россией. Теперь молчат, когда тоже самое говорит бывший британский премьер Борис Джонсон и призывает разрушить сухопутный мост в Крым.
«Я бы хотел напомнить этому поцу, что Британия соединена уникальными подводными инфраструктурными коридорами с Европой и Америкой. Тут, в общем, можно как-то начать этот процесс, но завершить его невозможно. И при их плотности концентрации населения я бы не стал на его месте провоцировать ядерную войну», — отметил Николай Межевич.
Вообще, на фоне таких заявлений политиков и лидеров западных стран России, считает политолог, нужно привести в полную боевую готовность свои стратегические ядерные силы. По его мнению, другого варианта вразумить Запад у нас не осталось. Показательным в этом плане, по его словам, выглядит заявление замгоссекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд, которая пообещала смягчить санкции в обмен на вывод российских войск с Украины и возвращение ей территорий. Этими заявлениями, считает Николай Межевич, Запад свидетельствует, что не намерен отказываться от своих планов расчленения России.