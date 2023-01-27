Президенты Зимбабве и Кении встретились на саммите Feed Africa в столице Сенегала

Дакар, 27 января. Президент Кении Уильям Руто и глава Зимбабве Эммерсон Мнангагва обсудили комплексное сотрудничество двух республик.
Лидеры государств встретились на саммите Feed Africa в столице Сенегала. Это мероприятие прошло при поддержке Африканского банка развития (AfDB) и частных инвесторов, которые рассмотрели ряд масштабных проектов от участников и помогут в их финансировании и реализации.
Уильям Руто и Эммерсон Мнангагва обсудили укрепление дипломатических отношений между странами и углубления сотрудничества в сферах торговли и сельского хозяйства. Политики подчеркнули необходимость расширения коммерции между державами Черного континента.
Президент Кении также пообщался с главой Мозамбика Филипе Ньюси. Они договорились развивать связи в агропромышленной области и совместно регулировать цены на схожую продукцию.
Ранее Уильям Руто встретился с главой Агентства развития Африканского союза (АС). Они обсудили формирование образовательных инициатив и отметили важность молодежи для совершенствования и движения вперед.