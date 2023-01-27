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Ливни вызвали масштабные наводнения в Новой Зеландии

Происшествия
Ливни вызвали масштабные наводнения в Новой Зеландии

Непрекращающиеся ливни в Новой Зеландии вызвали масштабные наводнения. Власти крупнейшего города Окленд ввели чрезвычайное положение. Дожди привели к затоплению аэропорта. Жертвой стихии стал как минимум один человек, сообщает РИА Новости.

Уровень воды на некоторых улицах достиг полутора метров. Сотни тысяч местных жителей были вынуждены покинуть свои дома и перебраться в более безопасные места. Власти призвали готовиться к возможной эвакуации. По данным синоптиков, ливни будут идти еще несколько дней.
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