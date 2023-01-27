Ливни вызвали масштабные наводнения в Новой Зеландии

Уровень воды на некоторых улицах достиг полутора метров. Сотни тысяч местных жителей были вынуждены покинуть свои дома и перебраться в более безопасные места. Власти призвали готовиться к возможной эвакуации. По данным синоптиков, ливни будут идти еще несколько дней.