Участники КИБЕР ФРОНТА Z почтили память защитников Ленинграда на Пискаревском кладбище

27 января — священная дата для каждого петербуржца. Весь город празднует День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Участники патриотического движения КИБЕР ФРОНТ Z присоединились к торжественно-траурной церемонии на Пискаревском мемориальном кладбище, возложив венок и цветы к памятнику «Мать-Родина».
«Они сражались за свои семьи, за страну. В итоге они защитили нас всех. Мы посчитали важным прийти в этот день и отдать дань уважения. Я думаю, ленинградцам помогла вера. Вера в то, что будет все хорошо, в то, что рано или поздно все наладится, война закончится и люди смогут жить как раньше», — поделился представитель патриотического объединения Вячеслав Барышев.
Блокада Ленинграда длилась 872 дня. От голода, холода и фашистских обстрелов погибли более миллиона жителей. В этом году в Петербурге Дню прорыва и Дню снятия блокады Ленинграда посвятили около 160 мероприятий.