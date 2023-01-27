Действующий и бывший полицейские снова арестованы по делу о незаконной миграции в Москве

Замначальника управления полиции и его предшественник вновь находятся под арестом. Соответствующее решение принял Мосгорсуд. Он отменил определение нижестоящей инстанции, которая отправила фигурантов под домашний арест.
По версии следствия, обвиняемые участвовали в реализации нелегальной схемы по доставке в Россию мигрантов. Правоохранители занимались незаконным оформление приглашений, что позволяло гастарбайтерам пересекать границу РФ. Они знали, что в поданных от бизнесменов документах содержится недостоверная информация. Подельникам грозит до семи лет лишения свободы.