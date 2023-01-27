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Действующий и бывший полицейские снова арестованы по делу о незаконной миграции в Москве

Происшествия
Действующий и бывший полицейские снова арестованы по делу о незаконной миграции в Москве

Замначальника управления полиции и его предшественник вновь находятся под арестом. Соответствующее решение принял Мосгорсуд. Он отменил определение нижестоящей инстанции, которая отправила фигурантов под домашний арест.

По версии следствия, обвиняемые участвовали в реализации нелегальной схемы по доставке в Россию мигрантов. Правоохранители занимались незаконным оформление приглашений, что позволяло гастарбайтерам пересекать границу РФ. Они знали, что в поданных от бизнесменов документах содержится недостоверная информация. Подельникам грозит до семи лет лишения свободы.
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