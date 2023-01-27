Эксперт Дрозденко заявил о планах Запада создать три бригады натовского образца в составе ВСУ

Передача танков и других видов вооружений Киеву может свидетельствовать о том, что Запад планирует создать на Украине три бригады натовского образца. Такое мнение выказал военный эксперт Дмитрий Дрозденко.
По его словам, танки сами не воюют, а действуют на поле боя в окружении различных видов войск. Эксперт считает, что НАТО планирует сформировать в составе ВСУ одну танковую и две механизированные бригады.
«Будут строиться войсковые подразделения по образцам НАТО. Я представляю, что будет построена одна бронетанковая бригада и две механизированные», — сказал Дрозденко.
Эксперт также обратил внимание, что НАТО стянула к границам Польши 1300 единиц бронетехники. В случае необходимости эти боевые машины могут быть переданы ВСУ, считает Дрозденко.