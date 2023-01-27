Новосибирского мошенника осудят за махинации с земельными участками

После регистрации прав собственности на землю в Управлении Росреестра по Новосибирской области обвиняемый распорядился недвижимым имуществом в личных целях и по своему усмотрению, причинив тем самым материальный ущерб муниципалитету. Уголовное дело о мошенничестве рассмотрит Центральный районный суд Новосибирска.