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Совет ЕС продлил действие антироссийских санкций из-за Украины до 31 июля

Политика
Совет ЕС продлил действие антироссийских санкций из-за Украины до 31 июля

Совет Евросоюза принял решение о продлении срока действия антироссийских санкций. Об этом говорится на официальном сайте организации.

Согласно полученным данным, ограничения продлят на шесть месяцев — до 31 июля 2023 года. Европейские санкции направлены против определенных секторов российской экономики.

Уточняется, что впервые эти санкции были введены против Москвы в 2014 году. Ограничения были расширены после начала спецоперации РФ на Украине в 2022 году.

Ранее сообщалось, что МИД Японии ввел отдельные санкции против 14 лиц из ДНР, ЛНР, Крыма, Херсона и Запорожья.
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