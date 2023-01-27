Совет ЕС продлил действие антироссийских санкций из-за Украины до 31 июля

Совет Евросоюза принял решение о продлении срока действия антироссийских санкций. Об этом говорится на официальном сайте организации.
Согласно полученным данным, ограничения продлят на шесть месяцев — до 31 июля 2023 года. Европейские санкции направлены против определенных секторов российской экономики.
Уточняется, что впервые эти санкции были введены против Москвы в 2014 году. Ограничения были расширены после начала спецоперации РФ на Украине в 2022 году.
Ранее сообщалось, что МИД Японии ввел отдельные санкции против 14 лиц из ДНР, ЛНР, Крыма, Херсона и Запорожья.