Первый Центр общения старшего поколения отрыли в Курской области

Отделение Социального фонда по Курской области сегодня запустило в работу первый в регионе Центр общения старшего поколения. Его организовали в поселке Кшенский Советского района.
Как пишет сетевое издание «Друг для друга», данное заведение создали в процессе реализации пилотного проекта по организации досуга граждан старшего поколения на платформе территориальных подразделений ПФР.
Запуск Центра откроет перед пенсионерами новые возможности для реализации имеющегося потенциала и сформирует удобные условия для их контактов и сотрудничества. Для клиентов уже готово помещение, где установлен ПК с выходом в сеть Интернет, устроена мини-библиотека, подготовлены условия для чтения лекций и отдыха. В будущем здесь планируют проводить тренинги по компьютерной грамотности, мастер-классы, соревнования по настольным играм, беседы с интересными людьми и прочие увлекательные и познавательные мероприятия.
Двери Центра общения старшего поколения открыты для всех желающих, подчеркнули в отделении СФР. График работы организации – с 9:00 до 18:00 с понедельника по пятницу.