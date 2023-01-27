Первый Центр общения старшего поколения отрыли в Курской области

Запуск Центра откроет перед пенсионерами новые возможности для реализации имеющегося потенциала и сформирует удобные условия для их контактов и сотрудничества. Для клиентов уже готово помещение, где установлен ПК с выходом в сеть Интернет, устроена мини-библиотека, подготовлены условия для чтения лекций и отдыха. В будущем здесь планируют проводить тренинги по компьютерной грамотности, мастер-классы, соревнования по настольным играм, беседы с интересными людьми и прочие увлекательные и познавательные мероприятия.