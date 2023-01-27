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Первый Центр общения старшего поколения отрыли в Курской области

Общество
Первый Центр общения старшего поколения отрыли в Курской области

Отделение Социального фонда по Курской области сегодня запустило в работу первый в регионе Центр общения старшего поколения. Его организовали в поселке Кшенский Советского района.

Как пишет сетевое издание «Друг для друга», данное заведение создали в процессе реализации пилотного проекта по организации досуга граждан старшего поколения на платформе территориальных подразделений ПФР.

Запуск Центра откроет перед пенсионерами новые возможности для реализации имеющегося потенциала и сформирует удобные условия для их контактов и сотрудничества. Для клиентов уже готово помещение, где установлен ПК с выходом в сеть Интернет, устроена мини-библиотека, подготовлены условия для чтения лекций и отдыха. В будущем здесь планируют проводить тренинги по компьютерной грамотности, мастер-классы, соревнования по настольным играм, беседы с интересными людьми и прочие увлекательные и познавательные мероприятия.

Двери Центра общения старшего поколения открыты для всех желающих, подчеркнули в отделении СФР. График работы организации – с 9:00 до 18:00 с понедельника по пятницу.
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