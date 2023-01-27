Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Литовский генерал Рупшис охарактеризовал стратегию ВСУ фразой «как получится»

Армия
Литовский генерал Рупшис охарактеризовал стратегию ВСУ фразой «как получится»

Украина ведет боевые действий далеко не по стандартам НАТО, а «как получится», считает командующий армией Литвы генерал-лейтенант Вальдемарас Рупшис.

О тактике украинской армии Рупшис высказался в пятницу, 27 января. Военный также сообщил, что Запад не может отправлять Украине крупные партии танков, поскольку сначала надо обучить украинских танкистов управляться с принципиально новой для них техникой.

Рупшис призвал иностранных коллег учитывать и вопросы безопасности собственной страны, перед тем как жертвовать тяжелую бронетехнику Киеву.
Украина литва нато
Военкоры ФАН
Лучшие в аду