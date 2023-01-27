Литовский генерал Рупшис охарактеризовал стратегию ВСУ фразой «как получится»

Украина ведет боевые действий далеко не по стандартам НАТО, а «как получится», считает командующий армией Литвы генерал-лейтенант Вальдемарас Рупшис.
О тактике украинской армии Рупшис высказался в пятницу, 27 января. Военный также сообщил, что Запад не может отправлять Украине крупные партии танков, поскольку сначала надо обучить украинских танкистов управляться с принципиально новой для них техникой.
Рупшис призвал иностранных коллег учитывать и вопросы безопасности собственной страны, перед тем как жертвовать тяжелую бронетехнику Киеву.