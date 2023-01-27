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МО РФ сообщило об уничтожении еще одного склада боеприпасов ВСУ в Херсонской области

Армия
МО РФ сообщило об уничтожении еще одного склада боеприпасов ВСУ в Херсонской области

Российские военные ликвидировали еще один склад с боеприпасами украинской армии в Херсонской области. Вместе ним была взорвана РСЗО «Град».

Обновленными данными о потерях противника в ходе спецоперации поделился 27 января официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. В ведомстве сообщили, что российские военные также провели успешную контрбатарейную борьбу на Херсонской направлении.

Оперативно-тактическая авиация тем временем нанесла поражение 79 подразделениям ВСУ на огневых позициях, а также атаковала 102 района скопления живой силы и технике противника.
Херсонское направление брифинг спецоперация
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