Суд Нидерландов намерен вынести решение о принадлежности «скифского золота» в сентябре

Украина может получить «скифское золото» по решению Верховного суда Нидерландов в начале осени. Вынесение окончательного вердикта предварительно запланировано на 15 сентября.
Речь идет о коллекции уникальных артефактов, которые принадлежат Восточно-Крымскому музею-заповеднику, Центральному музею Тавриды, Бахчисарайскому историко-культурному музею-заповеднику и музею-заповеднику «Херсонес Таврический».
Почти две тысячи экспонатов привезли на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года, до воссоединения Крыма с Россией. В августе музей в Нидерландах решил не отдавать экспонаты ни Украине, ни полуострову.
В октябре 2021 года Апелляционный суд постановил, что «золото скифов» должно быть передано Украине. Однако музеи Крыма в прошлом январе направили в Верховный суд Нидерландов кассационную жалобу.
Сегодня генпрокурор Нидерландов в своем консультативном заключении высказал мнение, что в итоге коллекция может остаться в собственности Украины.