Суд Нидерландов намерен вынести решение о принадлежности «скифского золота» в сентябре

Почти две тысячи экспонатов привезли на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года, до воссоединения Крыма с Россией. В августе музей в Нидерландах решил не отдавать экспонаты ни Украине, ни полуострову.