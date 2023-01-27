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Суд Нидерландов намерен вынести решение о принадлежности «скифского золота» в сентябре

Экономика
Суд Нидерландов намерен вынести решение о принадлежности «скифского золота» в сентябре

Украина может получить «скифское золото» по решению Верховного суда Нидерландов в начале осени. Вынесение окончательного вердикта предварительно запланировано на 15 сентября.

Речь идет о коллекции уникальных артефактов, которые принадлежат Восточно-Крымскому музею-заповеднику, Центральному музею Тавриды, Бахчисарайскому историко-культурному музею-заповеднику и музею-заповеднику «Херсонес Таврический».

Почти две тысячи экспонатов привезли на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года, до воссоединения Крыма с Россией. В августе музей в Нидерландах решил не отдавать экспонаты ни Украине, ни полуострову.

В октябре 2021 года Апелляционный суд постановил, что «золото скифов» должно быть передано Украине. Однако музеи Крыма в прошлом январе направили в Верховный суд Нидерландов кассационную жалобу.

Сегодня генпрокурор Нидерландов в своем консультативном заключении высказал мнение, что в итоге коллекция может остаться в собственности Украины.
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