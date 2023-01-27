Эксперт по кибербезопасности Курочкин оценил риски утечки данных сервисов «Яндекса»

Компания «Яндекс» сообщила об утечке из хранилища данных с кодом своих проектов. Несмотря на то, что данные пользователей остались неприкосновенны, проблема все же не так безобидна. Почему могла произойти утечка в такой большой современной IT-компании, как «Яндекс», кому и для чего она могла быть нужна, объяснил ФАН специалист по кибербезопасности Алексей Курочкин.