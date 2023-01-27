Пилотам Ми-8 удалось посадить вертолет во Внуково после разрушения рулевого винта в воздухе

Пилоты сумели провести посадку вертолета Ми-8 во Внуково после разрушения рулевого винта, которое произошло в воздухе. Об этом ФАН сообщил источник в экстренных службах.
На данный момент рассматриваются две версии падения воздушного судна. Предварительными причинами назвали попадание постороннего предмета в винт и неисправность техники.
Сведения о пострадавших не поступали. Сотрудники экстренных служб работают на месте. Специалисты проводят комплекс мероприятий, направленный на выяснение обстоятельств случившегося.