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Пилотам Ми-8 удалось посадить вертолет во Внуково после разрушения рулевого винта в воздухе

Происшествия
Пилотам Ми-8 удалось посадить вертолет во Внуково после разрушения рулевого винта в воздухе

Пилоты сумели провести посадку вертолета Ми-8 во Внуково после разрушения рулевого винта, которое произошло в воздухе. Об этом ФАН сообщил источник в экстренных службах.

На данный момент рассматриваются две версии падения воздушного судна. Предварительными причинами назвали попадание постороннего предмета в винт и неисправность техники.

Сведения о пострадавших не поступали. Сотрудники экстренных служб работают на месте. Специалисты проводят комплекс мероприятий, направленный на выяснение обстоятельств случившегося.
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