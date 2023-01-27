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В распоряжении ФАН появились кадры задержания организатора канала незаконной миграции в ЛО

Происшествия
В распоряжении ФАН появились кадры задержания организатора канала незаконной миграции в ЛО

Правоохранители задержали организаторов канала нелегальной миграции в Ленобласти. Кадры поимки одного из преступников появились в распоряжении Федерального агентства новостей.

Незаконную деятельность пресекли сотрудники УФСБ. По данным следствия, на протяжении длительного времени злоумышленники занимались поиском россиян, являющихся представителями неблагополучной социальной среды. Между ними и иностранцами заключались фиктивные браки, чтобы последние могли получить гражданство РФ. Возбуждено уголовное дело.
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